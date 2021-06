Programa Partiu Estágio convoca mais 1.388 estudantes para atuar em órgãos estaduais

Mais 1.388 estudantes universitários foram selecionados pelo Programa Partiu Estágio e terão a oportunidade de atuar nos órgãos estaduais, em 60 municípios da Bahia, com postos de trabalho na capital e interior do estado. O anúncio foi feito pelo governador Rui Costa, nesta terça-feira (1º), durante o Papo Correria. Outro destaque do programa foi a confirmação de que o pagamento da segunda parcela de R$ 150 do programa Bolsa Presença, para famílias com filhos matriculados na Rede Estadual de Ensino e em condição de vulnerabilidade socioeconômica, será realizada no dia 10 de junho.

Nesta edição do Partiu Estágio, o programa contemplará 110 cursos de graduação. A lista com os convocados será divulgada nesta quarta-feira (2). Os estudantes selecionados terão até vinte dias úteis para apresentar a documentação exigida no edital, a partir do dia 11 de junho, ao órgão em que irão atuar. O chamamento será encaminhado por e-mail e SMS. Já a lista dos convocados estará disponível para consulta no site da Secretaria da Administração (www.saeb.ba.gov.br). Os universitários que não apresentarem a documentação completa, ou não se apresentarem dentro do prazo estipulado, perderão a vaga de estágio automaticamente. POR: Tácio Santos

