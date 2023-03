Programa Qualifica Bahia certifica 500 participantes de cursos profissionalizantes, em Salvador 

500 jovens baianos receberam a certificação de conclusão dos cursos oferecidos pelo Programa Qualifica Bahia do Governo do Estado, desenvolvido pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esportes (Setre). O evento ocorreu no auditório do Real Classic Bahia Hotel, na Pituba, em Salvador.

Presente na cerimônia, o vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior, enfatizou o fato que os cursos podem ser feitos por todos que se interessarem, uma vez que existem oportunidades regionais e outras disponíveis de forma virtual. “Não há de se falar em desenvolvimento econômico se você não der oportunidade da qualificação para as pessoas. São diversos cursos profissionalizantes que visam vencer esse momento da economia do Brasil, que ficou quatro anos com economia estagnada. Hoje, 500 novos profissionais recebem certificações, e essas pessoas representam todos que podem fazer os cursos da Setre, que estão disponíveis para os 417 municípios do estado”, detalhou.

Entre os formandos deste grupo está Felipe Dória que há três meses estava desempregado e buscava novas oportunidades no mercado de trabalho. Ele fez o curso profissionalizante de elétrica predial oferecido pelo programa e agora tem chances muito melhores no mercado. “Eu estava desesperado sem trabalho, sem perspectivas. E agora, com esse certificado, eu me sinto pronto para enfrentar qualquer desafio. Eu só tenho a agradecer ao Qualifica Bahia por essa oportunidade”.

Com um investimento total de cerca de R$ 25 milhões, o programa tem como público-alvo trabalhadores e trabalhadoras que buscam colocação no mercado de trabalho e qualificação profissional, com prioridade para as populações socialmente vulneráveis do Cadastro Único, beneficiários do Programa Bolsa Família, afrodescendentes, indígenas, mulheres, jovens em busca do primeiro emprego, pessoas com deficiência, entre outros grupos.

De acordo com o titular da Setre, Davidson Magalhães, além de dar condições para que pessoas sejam inseridas no mundo do trabalho, o programa ajuda com intermediação de mão de obra, documentação trabalhista e orientação profissional. “Essa qualificação profissional se completa com ações de intermediação de mão de obra em obras, a exemplo do Porto Sul. Estamos trabalhando com empresas para fazer qualificação específica para que que essas pessoas incorporadas nos empreendimentos de energia éolica e obras como a Ponte Salvador Itaparica”.

Histórico

Lançado em 2022, o Qualifica Bahia já beneficiou 5.300 alunos e alunas e até o fim de 2023 outros 15.220 devem passar pelos cursos profissionalizantes oferecidos por Organizações da Sociedade Civil (OSC) selecionadas por meio de Edital de Chamamento Público ou de Credenciamento. Na etapa de 2022, a ação qualificou 1.420 pessoas que participaram de um dos 32 cursos oferecidos, entre eles: agentes de portaria, auxiliar administrativo, barman, cabeleireiro, maquiagem, camareiro, digital influencer e e-commerce, eletricista de instalações industriais. Informações: ASCOM GOVBA e Foto: Antonio Queirós/GOVBA

Comentários no Facebook:

Comentários