Programa Universidade para Todos promove aulões virtuais preparatórios para o ENEM

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) vem promovendo, de forma on-line, juntamente com as universidades parcerias (UNEB, UESC, UESB, UEFS e UFRB), atividades do Programa Universidade para Todos (UPT) voltados à preparação dos estudantes para o ingresso ao Ensino Superior. Nesta fase que antecede à realização do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2020, os participantes do UPT têm seis horas diárias de estudo, de segunda a sexta-feira, com o acompanhamento não presencial de monitores, e aulões virtuais nos finais de semana.

Neste sábado (19), por exemplo, será realizado o aulão virtual pela UNEB, às 8h30, com transmissão pelo canal youtube.com/oficialuptuneb, sobre Língua Portuguesa, Língua Espanhola, Língua Inglesa e Literatura. No domingo (20), pelo mesmo canal no Youtube, será promovido, às 8h30, o aulão virtual de Matemática, com o tema: Equação da vida: como a Matemática ajuda a compreender a Covid-19. Já na segunda-feira (21), às 15h30, também por este mesmo canal, está programado o Webencontro de Formação de Monitores do UPT UNEB.

