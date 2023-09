Programa Viva Cidadania, da BAMIN, capacita mais de 150 pessoas em rede de combate à violência

Uma nova rede cidadã de prevenção e enfrentamento às diversas formas de violência acaba de ser implementada no município baiano de Castro Alves, onde 152 pessoas – entre profissionais e estudantes – participaram de capacitações e oficinas gratuitas que ensinam sobre temáticas relacionadas à garantia de direitos, mecanismos de combate às violências contra mulheres, crianças e adolescentes, legislação e os caminhos para denúncia. Essa é mais uma etapa do Programa Viva Cidadania, uma iniciativa da BAMIN, por meio do Instituto Aliança.

A cerimônia de conclusão de mais esta etapa do Programa Viva Cidadania ocorreu na manhã de sexta-feira (15), em evento que reuniu lideranças da BAMIN, agentes públicos e representantes das comunidades. Entre os formandos, 71 profissionais atuantes na rede municipal de Castro Alves, que lidam com atendimentos ao público em diversas áreas, como assistência social, conselho tutelar, saúde e educação. Todos passaram por uma formação com carga horária de 190 horas, divididas em quatro módulos, incluindo lições sobre formas de identificação, prevenção e acolhimento de vítimas. Os certificados destes profissionais são emitidos com a chancela da Universidade Estadual do Ceará (UECE).

“Estamos muito felizes em concretizar mais esta etapa, em prol do fortalecimento da Rede de Proteção, através das atividades do Projeto de Enfrentamento às Violências, do Programa Viva Cidadania. Em 2022, foram formadas turmas nos municípios de Caetité e Licínio de Almeida e neste ano, ainda neste mês de setembro, contemplando Castro Alves e Pindaí”, celebra a coordenadora de Relacionamento com Comunidades da BAMIN, Ana Paula Dias.

JOVENS ENGAJADOS – Entre os participantes, também estão 29 adolescentes matriculados nas escolas públicas de Castro Alves. Eles passaram por uma oficina formativa e atuaram em eventos e campanhas de sensibilização sobre o tema ao longo do ano. Agora, supervisionados por educadores, tornam-se multiplicadores das informações em prol da prevenção e denúncia de violências que possam atingir crianças e adolescentes nas comunidades rurais e urbanas e espaços escolares.

“Eles passaram por uma oficina de comunicação adaptada às suas idades e realidades, para entender sobre os diversos tipos de violência, como elas ocorrem e, assim, possam estar preparados para, com o acompanhamento dos professores, compartilhar informações com outros adolescentes e crianças”, explicou Sandra Santos, do Instituto Aliança.

Completando esta fase de formações do Programa Viva Cidadania em Castro Alves, outros 52 educadores e supervisores da rede pública municipal também concluíram formação em oficina voltada para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, a fim de lidar com os estudantes em uma perspectiva do diálogo e da compreensão e para que possam identificar possíveis situações de violência.

“Buscamos auxiliar na construção de um trabalho cada vez mais amplo, humanizado e integrado com as redes de atendimento dos municípios por meio da disseminação do conhecimento. Deste modo, a BAMIN fortalece o seu propósito de promover transformações sociais e construir legado através da educação”, pontua Ana Paula Dias.

Em um trabalho permanente, o Programa Viva Cidadania atua em outras vertentes para além das capacitações, desenvolvendo também estratégias efetivas de prevenção à violência, com a realização de ações de sensibilização e campanhas junto às comunidades que compõem o entorno dos empreendimentos da BAMIN. Informações e Foto: DARANA RP

