Projeto 2ª Cia Solidária beneficiou cerca de 150 famílias em Jequié

No dia de ontem (29), o Projeto 2ª Cia Solidária realizou mais uma ação social com a distribuição de sopa e pães para cerca de 150 famílias carentes do Loteamento Bom Sossego.

O projeto tem por objetivo criar uma rede de solidariedade, visando o auxílio ao próximo, amenizando a fome e as necessidades básicas de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Acreditamos no poder das ações solidárias como formas de reduzir as diferenças sociais e nos aproximar enquanto humanidade.

Juntem-se a nós nessa corrente do bem. Informações e Foto: ASCOM/19°BPM

