Projeto 2ª Cia Solidária continua beneficiando as pessoas em Jequié

O Projeto 2å Cia Solidária tem por objetivo criar uma rede de solidariedade, visando o auxílio ao próximo, amenizando a fome e as necessidades básicas de famílias em situação de vulnerabilidade social.

No dia de ontem (15), com reforço da Operação Ronda Maria da Penha, promoveu uma linda ação na comunidade da Cachoeirinha, onde foram distribuídos sopa, pão e biscoitos, para cerca de 250 pessoas, além de máscaras infantis de tecido, para crianças carentes que foram surpreendidas com a presença de personagem infantil.

O evento contou com a colaboração de empresas como Petyan, Panificadora Polivalente, Trakinagem Diversões e fornecedores de verduras da região. Contamos ainda com apoio do projeto Todos Nós, Instituto Amor e Ação, costureiras voluntárias do Joaquim Romão e da “Jequié com Máscaras”. Juntem-se também a nós! Juntos podemos fazer muito mais. Informações e Foto: ASCOM – 19° BPM

