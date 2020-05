Projeto 2ª Cia Solidária Vem fazendo a diferença em época de pandemia em Jequié

A solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana, e nesse momento de crise o engajamento de todos é necessário para ampliação desse suporte aos mais carentes.

Na tarde desta terça -feira (05/05), o *Projeto 2ª Cia Solidária* aconteceu na comunidade da Baixa do Bonfim, e contou com a participação do *Instituto Amor e Ação* e do *Projeto Todos nós*, onde foram distribuídos sopa, pães e biscoitos, para mais de 80 (oitenta) famílias carentes que vivem em situação de vulnerabilidade, ampliada pela quarentena, em função da pandemia da COVID-19.

A ação contou, ainda, com o apoio de empresas locais, como a *Petyan* e a *Panificadora Polivalente*, bem como de fornecedores de Verduras da região.

As doações de cestas básicas, distribuição de sopa e demais ações sociais desenvolvidas pelo 19ºBPM continuarão contemplando comunidades carentes do bairro Jequiezinho.

Juntem-se a nós nessa corrente do bem! Informações e Foto: 19ºBPM

