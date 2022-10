Projeto Bahia de Oportunidades prevê abertura de mercado por meio da infraestrutura

Que o Estado da Bahia é produtivo todo mundo sabe, o que muita gente desconhece é que essa riqueza gerada por aqui vai para outros estados e países. A falta de beneficiamento das matérias-primas produzidas no Estado, como grãos, algodão, frutas, celulose, minérios, entre outros, impede que a Bahia se beneficie da sua própria “riqueza”. Incomodado com a situação e consciente sobre a importância de se investir em industrialização, logística e infraestrutura, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia lançou durante a 77ª Semana Oficial da Engenharia e Agronomia , realizada de 04 a 06 de outubro em Goiânia, o projeto Bahia de Oportunidades.



A iniciativa lançou esse desafio, principalmente, no momento de escolha dos novos governantes. O investimento em tecnologia, inovação e infraestrutura garante, inclusive, mercado para os profissionais da Engenharia, Agronomia e Geociências. Para reverberá o propósito da iniciativa, foi lançada a cartilha Bahia de Oportunidades, que traz todos números de participação da Bahia no PIB do Brasil, bem como informações sobre a produção baiana, os desafios e o protagonismo do Crea na adoção de iniciativas que impulsione o desenvolvimento. Informações: ASCOM CREABA

