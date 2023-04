Projeto “Canteiro Escola” certificará 154 profissionais em cerimônia de encerramento da primeira edição de 2023

Nesta quarta-feira, dia 12 de abril, às 9h, no Centro de Visitantes da BAMIN, em Ilhéus (BA), 154 alunos que participaram do primeiro ciclo de formação do projeto “Canteiro Escola” receberão os seus diplomas profissionalizantes. O evento marcará a conclusão da primeira edição de 2023 dessa iniciativa da BAMIN em parceria com o SENAI. Neste ciclo, o “Canteiro Escola” alcançou pessoas que moram nas comunidades do entorno do empreendimento.

Foram mais de 1.200 horas de aulas, distribuídas em oito turmas de seis cursos: Auxiliar Administrativo; Auxiliar de Segurança e Saúde Ocupacional; Auxiliar de Meio Ambiente – atividades com fauna; Auxiliar de Meio Ambiente – atividades com flora; Auxiliar Civil; e Eletricista Instalador Residencial De Baixa Tensão.

A programação do evento será iniciada com uma apresentação de um ritual indígena Tupinambá. O momento faz uma referência à presença das comunidades do território Tupinambá de Olivença nesta fase do “Canteiro Escola”: 25 vagas do curso de “Auxiliar Administrativo” foram reservadas para os povos indígenas desta região – das aldeias Igalha, Tamandaré, Itapuã e Acuípe do Meio.

Para Rosane Santos, diretora de ESG, meio ambiente, relacionamento com comunidades e comunicação corporativa da BAMIN, este será um momento especial para impulsionar as carreiras e atuação desses alunos. “Será uma oportunidade para marcarmos a importância dos saberes técnicos para o mercado profissional e estimular a difusão de outros conhecimentos nas comunidades da região onde a BAMIN está construindo o Porto Sul”, afirma.

Caroline Azevedo, Gerente Geral de Meio Ambiente e Relacionamento com Comunidades da BAMIN, comemora a participação e engajamento dos 154 alunos que se formam nesta etapa do “Canteiro Escola”. “O comprometimento com as aulas e com a aplicação prática faz deste projeto um diferencial no currículo das pessoas que passam por essa qualificação profissional, impulsionando outras conquistas”, reforça. Vale destacar que, em 2021, 160 pessoas se capacitaram nas turmas do projeto.

NOVAS TURMAS – Ainda neste mês de abril, mais alunos terão a chance de trilhar uma jornada de aprendizado no projeto “Canteiro Escola”. 90 vagas foram disponibilizadas em quatro cursos: Pedreiro de Obras de Construção Civil; Operação de Caminhão para obras de Construção Civil; Rigger – Auxiliar de Movimentação de Cargas (Sinaleiro/Amarrador); e Auxiliar Civil.

Dois cursos acontecerão no período matutino e dois no vespertino, com aulas divididas entre o Centro de Visitantes da BAMIN, em Ilhéus, e na comunidade de Castelo Novo. “Até o final de 2023, 520 pessoas terão concluído seus cursos profissionalizantes, num esforço coletivo entre BAMIN e SENAI”, celebra Jurandir Hendler, gerente do SEBRAE em Ilhéus. Informações e Foto: DARANA COMUNICAÇÃO

