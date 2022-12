Projeto Ciclo Olhar na escola entrega mais uma bicicleta

Finalizada mais uma etapa do projeto ciclo olhar na Escola, foi entregue (7/12), pelo Movimento @cicloolhar, para Bruna Jesus Brito, (15 anos), estudante do 9° ano do ensino fundamental, uma bicicleta de 21 marchas, com cestinha, capacete, iluminação, plaquinha refletiva e camisa do movimento. Bruna é discente da Escola Pública Municipal Corina Leal, localizada na Fazenda Velha, rodovia barragem de pedras, zona rural de Jequié – Bahia.



Duas escolas públicas municipais das comunidades da Barragem de Pedras participaram do projeto, a Escola Angelo Teles de Menezes, promoveu a participação de estudantes do EPJAI (Educação de Pessoas Jovens, Adultos e Idosas).







A carta da estudante Bruna foi selecionada como a mais reflexiva, por abordar temas que estão presentes nos conteúdos (textos, fotos e vídeos), disponibilizado para os estudantes no blog do projeto (BikeNaEscola.blogspot.com) e trabalhados nas salas de aulas pelas professoras e nos ciclo de diálogos que aconteceram, “quando partilhamos sobre o ciclismo humanizado, a defesa da simplicidade da bicicleta e o exercício da cidadania para promoção do bem comum”, afirma Dado Galvão, documentarista e ciclista, idealizador do projeto.

“A prática do ciclismo exige coragem e sabedoria (…) a infraestrutura da nossa cidade para o ciclismo é algo de se envergonhar (…) vemos que faltam políticas públicas (…) construção de bicicletários”. Descreve a estudante na carta. As cartas que foram produzidas pelos(as) estudantes serão entregues pelo movimento para ciclistas de Jequié. O projeto foi apoiado pela Lei Aldir Blanc, edital Resistência Cultural, com apoio financeiro do Governo Federal, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Prefeitura de Jequié, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. O Movimento #cicloolhar agradece o acolhimento dos(das) profissionais e estudantes das escolas que receberam o projeto.

