Projeto Ciranda com a Ronda visita a comunidade Quilombola no Joaquim Romão em Jequié

O 19⁰ BPM através da Ronda Maria da Penha, promoveu, no espaço da Igreja Senhor do Bonfim, no Barro Preto, a primeira ação do Projeto Ciranda com a Ronda, voltada para a comunidade quilombola do Barro Preto (ABEQUI).

A iniciativa visa promover ações de enfrentamento à violência contra as mulheres de comunidades quilombola, e da zona rural, trabalhanddo a percepção pessoal das violências contra mulheres, a partir de conteúdos psicológicos e de vivências cotidianas de cada mulher.

A presidente da ABEQUI, Manuela de Jesus Ribeiro, reuniu um grupo de 25(vinte e cinco) mulheres da comunidade , que puderam, também, participar de um aprendizado lúdico através do Jogo do Espelho, uma ferramenta usada na Ronda Maria da Penha, para que as mulheres se percebam em situações de violências. A sua finalidade principal é permitir a reflexão sobre violências descritas na Lei Maria da Penha que se concretizam por meio de ações naturalizadas culturalmente. A ação irá se repetir, contando com novos grupos de mulheres quilombolas e, em breve, em distritos da zona rural do Município.

