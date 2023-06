Projeto ‘Circuito do Lixo’ ultrapassa 3 mil toneladas de resíduos reciclados com coleta seletiva em Caetité e Licínio de Almeida

De porta em porta ou nos ecopontos de entrega voluntária, os cerca de 63 mil moradores que vivem nos municípios baianos de Caetité e Licínio de Almeida têm a oportunidade de colaborar, diariamente, com a destinação correta do lixo produzido em suas casas. Assim, evitam que mais de 24 mil quilos de resíduos parem nos lixões todos os meses. Este engajamento da população em prol da preservação do meio ambiente é feito através do trabalho de coleta seletiva realizado pelo “Circuito do Lixo”, projeto que acaba de alcançar a marca histórica de 3,1 mil toneladas de resíduos recicláveis coletados nas duas cidades e comercializados, desde 2010.

Apoiado pela BAMIN, o Circuito do Lixo é uma iniciativa socioambiental que gera trabalho e renda para os 40 catadores em atuação no projeto, disseminando o propósito de desenvolvimento sustentável com a coleta seletiva de resíduos urbanos e orgânicos (restos de alimentos) nas residências, instituições e estabelecimentos comerciais. O projeto também promove a compostagem, mantém uma horta orgânica e um minhocário, além de um calendário de atividades voltado para a conscientização ambiental de crianças e adultos.

“Um dos nossos principais compromissos na BAMIN é focar no desenvolvimento socioeconômico das comunidades que nos acolhem, ao mesmo tempo em que fortalecemos uma cultura social focada na sustentabilidade e na construção de legado em respeito às gerações futuras. Trabalhamos em diversas frentes e uma delas é estabelecendo parcerias que tragam resultados positivos para o meio ambiente, como esses que estamos conquistando por meio do projeto Circuito do Lixo em Caetité e Licínio de Almeida”, detalha a coordenadora de Relacionamento com Comunidades da BAMIN, Ana Paula Dias.

O trabalho de recolhimento e separação do lixo é desenvolvido em parceria com a Cooperativa de Coleta Seletiva de Caetité (Coopercicli) e com a Associação dos Catadores de Licínio de Almeida (Ascalin), gerando postos de trabalho e circulação de renda. “A cooperativa mudou muito a minha vida. Depois que comecei a trabalhar aqui, consegui conquistar as minhas coisas, ajudar a minha mãe e o meu pai. Só tenho a agradecer a todos que me deram esta oportunidade”, celebra Milena Alves de Souza, cooperada em Caetité.

Graças ao empenho de trabalhadores como Milena, somente no ano de 2022, foram mais de 290 toneladas de materiais recolhidos nas duas cidades e comercializados a fim de retornarem à cadeia produtiva, evitando o descarte no meio ambiente. Desta forma, materiais como vidro, plástico, papel, papelão, metal e madeira são reaproveitados, reduzindo sensivelmente o impacto ambiental gerado com um descarte irregular.

“A coleta seletiva e destinação correta do lixo significam não apenas uma redução da poluição, mas contribuem, principalmente, para a redução no consumo de água e energia, além de outras vantagens fundamentais para toda a cadeia do meio ambiente, o que ultrapassa o limite dos municípios. A cada tonelada de papel reciclado, por exemplo, evita-se o corte de 30 ou mais árvores”, pontua George Euzébio Silva, gestor da Terceiro Setor Consultoria e Projetos Socioambientais, parceira da BAMIN no projeto.



COMO PARTICIPAR – Em Caetité, a coleta seletiva do lixo ocorre de porta em porta por todos os bairros da sede do município e também no distrito de Brejinho das Ametistas. A cidade também possui nove ecopontos de coleta voluntária, onde as pessoas podem depositar os materiais em coletores sinalizados. Cada um dos 30 cooperados em atuação na cidade de Caetité recebe uma renda mensal de R$ 1.250,00.

Em Licínio de Almeida, a coleta também ocorre de porta em porta, em todos os bairros, além de possuir dois ecopontos para entrega voluntária. Cada um dos 10 trabalhadores associados em atuação na cidade recebe uma renda mensal de R$ 400, por quatro horas de trabalho diárias.

PROJETO MUTIRÃO DE LIMPEZA – Uma parceria com o Projeto Circuito do Lixo, as ações do Mutirão de Limpeza são realizadas no município de Licínio de Almeida, gerando outros 21 postos de trabalho para o desenvolvimento de atividades como varrição de ruas, pintura de calçadas, capinagem e ensacamento de folhagem dos bairros Matinha, Gerais e Av. ACM. Outra frente de atuação é a educação ambiental através da sensibilização e mobilização dos moradores para realização da coleta seletiva, com distribuição de cartilhas e orientação aos moradores.

MINHOCÁRIO E HORTA ORGÂNICA – Em 2021, o projeto Circuito do Lixo construiu um minhocário para produção de húmus e uma horta orgânica, que já está colhendo verduras e legumes para consumo dos próprios cooperados em Caetité. Os dois novos espaços contribuem também para a ampliação da coleta de resíduos orgânicos e incremento da produção do composto orgânico.

CIRCUITO DO LIXO EM NÚMEROS:

Por mês: Em média, 24 toneladas de resíduos recolhidos em Caetité e Licínio de Almeida.

Em 2022: mais de 290 toneladas de materiais comercializados nas duas cidades.

Em 2023: Mais de 100 toneladas de materiais comercializados nas duas cidades.

De 2010 a 2023: cerca de 3,1 mil toneladas de resíduos comercializados nas duas cidades.

Desde 2010, gera renda de R$ 1,2 mil por mês para os 30 cooperados da Coopercicli, em Caetité.

Em Licínio de Almeida, a renda é de R$ 400 por mês para 10 associados, fruto do valor arrecadado com a venda do material reciclável.

Locais dos Pontos de Entrega de Materiais Recicláveis em Caetité – ECOPONTOS

1. Prefeitura Municipal de Caetité – Av. Otacília B. de Souza;

2. Em frente à Escola Municipal Eponina S. Gumes. – Av. Olimar Oliveira;

3. Praça Tancredo Neves – Mulungu;

4. Praça da juventude;

5. Ginásio Poliesportivo Prof. Hélio negreiros;

6. Antigo Centro Social – Av. Contorno;

7. Praça Bosque do Jacaraci;

8. Em frente ao Estádio de Futebol Paulo Souto;

9. Mercado Municipal de Brejinho das Ametistas – Distrito de Brejinho das Ametistas;

Locais dos Pontos de Entrega de Materiais Recicláveis em Licínio de Almeida – ECOPONTOS

1. Praça Dois de Julho – Em frente à Prefeitura Municipal de Licínio de Almeida;

2. Praça Waldeck Ornelas

3. Praça Manoel Borborema – Próximo ao pátio da feira

4. Praça Ângelo Brito – Distrito de Tauape.

INFORMAÇÕES E FOTO: DARANA RP

Comentários no Facebook:

Comentários