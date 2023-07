Projeto de Hassan institui a semana estadual do empreendedorismo

Visando incentivar o empreendedorismo e o desenvolvimento de idéias para novos negócios através de Startups, o deputado estadual Hassan (PP), apresentou projeto de lei criando a Semana Estadual do Empreendedorismo, a ser comemorada anualmente de 1 a 7 de outubro. O deputado explica que o projeto tem o objetivo de estimular o empreendedorismo, destacar conquistas e incentivar mulheres empreendedoras, demonstrar a importância da livre iniciativa e das profissões autônomas, proporcionar o debate sobre como as leis do mercado podem oferecer oportunidades para geração de empregos e renda, estimular a realização de eventos com foco em tecnologia, fortalecer o ecossistema da inovação na Bahia, dentre outras iniciativas.

Hassan justifica sua proposta afirmando que “a ‘Semana Estadual do Empreendedorismo’, além de resgatar o papel dos empreendedores em prol do desenvolvimento da economia baiana, também pode ser visto como grande estímulo à classe empreendedora, estimulando mudanças positivas e fortalecendo a rede tecnológica”. Citando dados do Sebrae-BA sobre a economia baiana, o parlamentar analisa que o comércio lidera com 59% o ranking dos setores de maior representatividade entre os pequenos negócios, seguido pelo setor de serviços, com 28,1%, indústria com 8,1%, e a construção civil, com 4,6%. E conclui destacando que “nessa linha, Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista e Lauro de Freitas concentram o maior número das pequenas empresas, sendo necessário o fortalecimento do empreendedorismo em todo o Estado”.

O parlamentar pondera ainda que as pequenas empresas baianas seguem otimistas, apesar da crise econômica vivida durante a pandemia, “contudo, é preciso que o Estado siga incentivando o empreendedorismo, a criação de startups e estimule o desenvolvimento de novas tecnologias e inovações”.

Ele destaca ainda a importância da discussão em torno do empreendedorismo feminino, valorizando-se as conquistas femininas e fortalecendo a luta de diversos coletivos de mulheres em prol da equidade entre homens e mulheres.

Hassan considera a importância da livre iniciativa e das profissões autônomas, e lembra que as microempresas são as maiores geradoras de empregos. De acordo com o deputado, a iniciativa visa apoiar os empreendedores, responsáveis pela geração de emprego, renda e desenvolvimento, e também incentivar outras pessoas a seguirem o mesmo caminho, criando novas oportunidades para os jovens que buscam o primeiro emprego.

