Projeto “DEAM ITINERANTE”, terá início na próxima segunda-feira (27), na cidade de Jaguaquara.

Com o objetivo de ampliar a atuação da Polícia Civil da Bahia no combate à violência contra mulher, o Departamento de Polícia do Interior (Depin) desenvolveu o projeto Deam Itinerante, que vai levar atendimento às mulheres em diferentes municípios do interior do estado, já a partir da semana que vem, começando por Jaguaquara, nos dias 27 e 28 de setembro.

Na iniciativa, a Delegacia Móvel vai percorrer as cidades com uma equipe especializada. Registros de ocorrências, orientações, além de atividades integradas com os órgãos da rede de atendimento à mulher, disponíveis em cada cidade, serão realizados durante as visitas. A agenda prossegue nos dias 29 e 30 de setembro em Ipiaú. Depois, o serviço chega a Itapetinga em 4 e 5 de outubro; e fecha o primeiro ciclo nos dias 6, 7 e 8 de outubro em Itambé.

