Projeto do deputado Hassan reconhece a pesca esportiva como prática de interesse econômico, turístico e cultural na Bahia

Explicando que a pesca esportiva caracteriza-se pelo prazer de pescar, pelo “pesque e solte”, capturar o peixe, admirá-lo, fotografá-lo e devolvê-lo à natureza, o deputado estadual Hassan (PP) analisa que “esta é uma atividade que gera empregos e renda, estimula o turismo náutico e movimenta a economia nos municípios onde são realizados torneios de pesca esportiva, além de conscientizar quanto à preservação do meio ambiente”. Com essa visão, o parlamentar municipalista apresentou projeto na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) reconhecendo a pesca esportiva como prática de relevante interesse econômico, turístico, cultural e esportivo para o estado da Bahia.

Hassan frisa que, nos últimos anos, a pesca esportiva vem crescendo no Brasil, movimentando muitos recursos. Estima-se que mais de seis milhões de pessoas pratiquem a atividade no Brasil, movimentando R$ 1 bilhão por ano na economia. “A Bahia, que possui a maior faixa litorânea do Brasil, com mais de 1.100 quilômetros de costa, além de barragens e rios, detém enorme potencial para essa atividade esportiva”.

Citando dados da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA), Hassan aponta que o estado tem entre seus principais destinos de pesca esportiva os municípios de Canavieiras, na zona turística da Costa do Cacau, região onde tem a maior presença do peixe marlim-azul do mundo, espécie mais cobiçada pelos pescadores. Os municípios de Ilhéus e Porto Seguro também se destacam pela realização de torneios. Hassan ressalta que Jequié, através da atual gestão vem realizando, anualmente, torneios de pesca esportiva, movimentando a economia local e incentivando o potencial turístico da Barragem da Pedra.

Ao justificar o projeto, o parlamentar afirma que “a pesca esportiva é atividade voltada para o turismo e o desporto, com foco fundamental na preservação dos recursos naturais. Trata-se de atividade que ressalta não apenas sua natureza esportiva, mas também seu compromisso com a conservação ambiental e o desenvolvimento socioeconômico”. Ele expõe que “a Bahia é rica em biodiversidade, reunindo diversas espécies de fauna e flora, inclusive algumas ainda desconhecidas pela ciência. Diante disso, a pesca esportiva se apresenta como uma prática de grande relevância, realizada em um estado contemplado por um complexo ecossistema”.

Para o deputado, reconhecer o seu interesse econômico, turístico, cultural e esportivo é fundamental para fortalecer a proteção e monitoramento desta prática esportiva, a fim de que seja realizada de modo seguro e nos termos legais. Ele analisa que “o reconhecimento proposto representa a renovação de um compromisso com a preservação do meio ambiente e com o desenvolvimento responsável das atividades ligadas à pesca na Bahia”.

