Projeto ENEM 100% promove aulão virtual de Redação nesta sexta-feira (30)

Redação será o destaque do aulão virtual do projeto ENEM 100%, nesta sexta-feira (30), às 16h. A atividade, que contará com a participação da professora Patrícia Reis, é promovida pela Secretaria da Educação do Estado (SEC), sendo transmitida, ao vivo, pelo canal do Youtube da Educação Bahia ( https://bit.ly/2G2kOpt ). A ação pedagógica busca auxiliar os estudantes na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2020, cujas provas, na versão impressa, serão aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021 e, na versão digital, em 31 de janeiro e 7 de fevereiro.