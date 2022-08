Projeto entrega lâmpadas de LED de forma gratuita para moradores de Jequié, a partir desta terça-feira (09)

A partir desta terça-feira (09), os moradores de Jequié poderão receber lâmpadas LED de forma gratuita. Até o dia 20 de agosto, das 8h às 17h, a unidade móvel do projeto Energia Com Cidadania estará estacionada na Praça da Bandeira, no Centro, com equipes da Neoenergia Coelba para a troca das lâmpadas (confira abaixo os critérios). A iniciativa integra o programa de Eficiência Energética da distribuidora, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

O projeto Energia com Cidadania funciona da seguinte forma: o cliente entrega a lâmpada ineficiente, que pode ser fluorescente, incandescente ou halógena, de potência igual ou superior a 14 Watts, e recebe uma lâmpada LED, que consome até 40% menos do que as demais. Cada cliente poderá trocar até cinco unidades por conta contrato com a concessionária.

Estarão elegíveis para participar os clientes residenciais cadastrados na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) ou residentes em comunidades populares que estejam com o fornecimento regular de energia elétrica. Além disso é necessário comparecer ao local com a última fatura quitada em mãos. Caso, nos últimos seis anos, o cliente já tenha recebido um total de oito lâmpadas entregues pela Neoenergia Coelba, ele não poderá ser beneficiado novamente.

O Energia com Cidadania é desenvolvido a partir do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Coelba, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O Projeto tem o objetivo de ensinar como as pessoas podem consumir energia elétrica de forma mais eficiente e segura, sem perder o conforto, adquirindo apenas novos hábitos no dia a dia e substituindo equipamentos antigos por novos, mais eficientes. O resultado é uma diminuição da conta de energia elétrica. Além da economia, o projeto também promove a descarbonização da economia. Informações: ASCOM NEONERGIA

