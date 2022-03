Projeto Jiquiriçá amplia atuação e inicia atividades na comunidade de Porto Alegre, em Maracás

“OSS”, a tradicional saudação utilizada por praticantes de artes marciais, agora passa a fazer parte do vocabulário de crianças e jovens de Porto Alegre, no município de Maracás. Na última segunda-feira, 7 de março, a comunidade celebrou o início das atividades do Projeto Jiquiriçá, que promove a socialização através da prática do judô e do jiu jitsu.

Com uma trajetória de 14 anos em Maracás, o projeto agora passa a atuar também em um novo espaço, localizado no prédio da Creche Helena Meira. A estrutura foi entregue em dezembro do ano passado pela Largo Vanádio de Maracás, que financiou a reforma de um antigo alojamento, utilizado por colaboradores no período da implantação da companhia.

Após a aula inaugural, 70 alunos já estão matriculados no projeto, cuja meta é chegar a 100 integrantes até o fim deste ano. A Largo, que já financiava a iniciativa, continua contribuindo para o custeio de despesas e pagamento de professores nessa nova fase.

“Para nós, é um sonho realizado. O Jiquiriçá já tinha uma trajetória de sucesso na área urbana e sempre quisemos contemplar também a zona rural. A relevância para a comunidade é grandiosa, pois não se trata apenas de atividade física. A essência do projeto é a formação de pessoas, já que defende valores como disciplina, respeito, honestidade e empatia”, avalia Valéria Rocha, analista de relacionamento com a comunidade da Largo. “Estamos ampliando os horizontes, levando o judô e o jiu jitsu a lugares que muitos consideravam impossível de chegar. É muito gratificante porque era um sonho meu que a comunidade também já abraçou”, comemora Djalma Silva Jr., fundador do projeto e presidente da Ajam (Associação Jiquiriçá de Artes Marciais).

