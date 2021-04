Projeto Judô Ação recebe doação de 250 ovos de Páscoa para presentear alunos em Jequié

O Projeto Judô Ação recebeu uma doação de 250 ovos da Páscoa, para presentear aos seus alunos (as). A doação foram feitas pelo Instituto Diego Santos e as mães dos alunos do Projeto Judô Ação do Núcleo do Residencial Mandacaru 1 e 2, elas que confeccionaram. Os primeiros alunos a receberem os ovos da páscoa, foram do núcleo do Assentamento Santa Cruz e no próximo sábado 03/04 os demais alunos irão receber os seus chocolates. O Projeto Judô Ação agradece ao Instituto Diego Santos e as mães do Projeto Judô Ação do Núcleo do Residencial Mandacaru 1 e 2, e todos os nossos parceiros envolvidos.

