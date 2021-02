Projeto Judô Ação teve início no Loteamento Sol Nascente e outros núcleos de Jequié

Na tarde da última segunda – feira (01), o projeto Judô Ação começou o projeto em alguns bairro de Jequié. No Loteamento Sol Nascente, Joaquim Romão, o projeto começou as 17 horas na sede da associação de moradores, e contou com a participação crianças de 05 a 15 anos. O projeto no Loteamento Sol Nascente teve todas as suas vagas preenchidas, assim como em outros núcleos como Jequiezinho, Joaquim Romão, Residencial I e II Mandacaru, Assentamento Santa Cruz , Cansanção e Loteamento Tropical. Vale salientar que o projeto Judô Ação, Segue todos os protocolos contra o Covid-19.

