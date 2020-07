PROJETO POR ELAS: Ronda Maria da Penha do 19º BPM entrega mais 400 Kg de alimentos

Dando continuidade às ações sociais desenvolvidas no PROJETO POR ELAS, entre os dias 25 de junho e 02 de julho, foram entregues cerca de 400kg de alimentos, 100 máscaras e 10 kits de higiene pessoal, oriundos de doações de Policiais Militares, empresários e comunidade local.

A campanha foi idealizada pela Ronda Maria da Penha do 19°BPM, com o objetivo de criar uma rede de solidariedade, visando o auxílio às nossas mulheres em situação de vulnerabilidade social ampliada pela pandemia do COVID – 19, amenizando, assim, a fome e as necessidades básicas de suas famílias. Além de envolver o nosso efetivo em ações de cidadania e fraternidade, com responsabilidade social.

Acreditamos no poder das ações solidárias em reduzir as diferenças sociais e nos aproximarmos enquanto humanidade.

O 19°BPM e a Ronda Maria da Penha agradecem a todos que colaboraram, juntando -se a nós nessa corrente do bem.

