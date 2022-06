Projeto Primeiro Emprego empossa representantes dos beneficiários para o mandato 2022

Novos representantes dos beneficiários do Projeto Primeiro Emprego (PPE), para o mandato de 2022, tomaram posse em cerimônia realizada na manhã desta terça-feira (31). O evento aconteceu no auditório da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador e foi transmitido ao vivo pelo canal no Youtube do Governo da Bahia. A solenidade também marcou encerramento do mandato dos representantes de 2021. O PPE, lançado pelo Governo do Estado em 2015, já contemplou mais de 16 mil pessoas, empregadas em órgãos e secretarias do Estado, na iniciativa privada e no terceiro setor.

Garantida através da Lei nº 14.395, sancionada em dezembro de 2021, a eleição dos prepostos dos beneficiários é realizada por meio de voto direto e tem o intuito de fortalecer o Programa. “Toda política pública tem que ter controle social e ninguém melhor do que o próprio beneficiário de um Projeto pra ser o controlador, isso garante o direito de opinar para melhorar e criticar para avaliar permanentemente. É assim que você faz uma política pública democrática”, explica o diretor da Coordenação de Acompanhamento de Políticas Sociais (Coaps), Almerico Biondi, lembrando ainda que o PPE faz parte do Plano Plurianual (PPA), o que garante sua permanência ativa até 2023, com perspectivas de continuar nos próximos PPA’s, conforme Biondi. Informações: SECOM/GOV/BA: Foto: Fotos: Elói Corrêa/GOVBA

Comentários no Facebook:

Comentários