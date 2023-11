Projeto “Shammah Instituto de Reabilitação”, precisa da sua ajuda. ASSISTA

VAMOS FAZER A CORRENTE DO BEM? Começou a funcionar em Jequié, o Chamar Instituto de Reabilitação. Um projeto que tem o apoio da igreja Assembleia de Deus Sopro Divino. Pessoas que precisão de ajuda para sair do mundo das drogas e álcool, tem o apoio do Shammah. Atualmente o projeto tem apoio de enfermeiros, monitores 24 horas, câmera de monitoramento, local totalmente murado e tudo voluntariamente. O Chamar Instituto de Reabilitação, necessita de doação de alimentos, camas de solteiro ou beliche, televisor e roupas. Quem quiser doar, basta ligar para 73 98101-0333. Falar com o Pastor Jackson Santos. DOE QUALQUER OBJETO E AJUDE O INSTITUTO.

