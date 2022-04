Projeto une homenagem e protesto para beneficiar mulheres de Maracás

Este sábado, 30 de abril, será um dia especial para as mulheres da comunidade de Pé de Serra, em Maracás. Das 9h às 15h, a Associação de Costureiras Mulheres Ativas receberá a Caravana Marizeth Nascimento, projeto que oferecerá gratuitamente uma série de benefícios voltados para o bem-estar do público feminino.

Ao longo do evento, as moradoras terão acesso a atendimento jurídico, psicológico, psicopedagógico e de saúde, além de receber orientações sobre benefícios como o CAD Único e assistência do Cras (Centro de Referência da Assistência Social) e do Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social).

A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Conselho da Mulher, de Maracás, e a Associação Casa da Mulher, de Jequié. O projeto também conta com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social e da Secretaria de Saúde de Maracás, além da Largo Vanádio de Maracás. Pelo menos 100 pessoas devem ser contempladas no lançamento da caravana, que em breve será levada também à comunidade de Porto Alegre.

O nome da caravana reverencia a memória de Marizeth Nascimento, uma maracaense vítima de feminicídio em 2018, quando foi assassinada pelo ex-marido, até hoje foragido. “É uma forma de homenagem e de protesto. O objetivo é levar informação e empoderamento. Somos mulheres lutando pelos direitos das mulheres, precisamos nos unir e nos apoiar para que a justiça seja feita”, afirma Josi Machado, presidenta do Conselho da Mulher de Maracás.

“Somos uma empresa comprometida com as comunidades e uma das nossas missões é contribuir para o aumento da geração de renda e empoderamento das mulheres. Somente em Pé de Serra já capacitamos 30 mulheres, que já estão empreendendo no ramo de corte e costura. Então prontamente nos colocamos à disposição para apoiar essa nova ação”, revela Valéria Rocha, analista de relacionamento com a comunidade. Informações: DARANARP

