Projetos socioeconômicos da Largo Vanádio de Maracás beneficiaram mais de 1500 pessoas das comunidades em 2022

A Largo Vanádio de Maracás tem como um de seus principais compromissos contribuir de maneira efetiva para o desenvolvimento sustentável do território onde atua. Por meio de parcerias, a companhia desenvolve ou apoia diversos projetos que beneficiaram, em 2022, mais de 1.500 pessoas, principalmente nas comunidades do entorno do empreendimento. “Esse e outros resultados confirmam que estamos no caminho certo e que essas ações são fundamentais para as comunidades e para a nossa atuação como empresa socialmente comprometida. E queremos garantir a continuidade e a ampliação dos projetos”, avalia a diretora de Finanças e Administração, Dayse Guelman, que visitou vários grupos produtivos apoiados pela Largo.

Alguns dos projetos visitados pela diretora foram o Abelha Rainha, que beneficia 52 apicultores na comunidade de Água Branca, os empreendimentos de saboaria artesanal e de corte e costura, o projeto Adoles[SER]: tecendo oficinas de Educação Emocional para adolescentes de 16 a 17 anos da comunidade de Porto Alegre e a Unidade do Senai, uma parceria entre a Largo e a entidade, voltado para formação profissional.

Uma das novidades lançadas no ano passado, o Edital Liga Social selecionou 10 projetos que estão em execução. E a boa notícia é o Edital 2023 que já está sendo preparado e será lançado entre os meses de abril e maio, o que abre novas oportunidades para a seleção de projetos nas áreas de educação, meio ambiente, esportes, cultura & lazer e geração de emprego & renda. Esses são os eixos prioritários de atuação da empresa.

É importante destacar que os projetos de geração de emprego e renda já têm resultados muito positivos. O aumento de renda das pessoas envolvidas nos empreendimentos comunitários é de 26%, em média. Todas essas iniciativas confirmam o compromisso com o desenvolvimento sustentável da região. Por serem estruturantes, ou seja, em médio prazo poderão ser autossuficientes, a empresa poderá investir em novos projetos.

Em 2022, a Largo foi eleita a melhor empresa de mineração do Brasil na categoria Governança Social – empresa de médio porte, em votação promovida pela revista Brasil Mineral. Em 2021, a Largo recebeu o prêmio Silver Medal 2021 Ecovadis Sustantability Racing e ficou em 1º lugar em Responsabilidade Social, 2º lugar em Inovação e Qualidade e 3º lugar em Recursos Humanos, pela Revista Isto É Dinheiro.

