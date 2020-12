Proprietário de Bar mata jovem após discussão em Jaguaquara

Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (25), feriado de Natal, no município de Jaguaquara. Segundo informações da Polícia Militar, o crime teria ocorrido após discussão entre a vítima, Rian Ramos Santos, e o autor do crime, proprietário de um bar na região conhecida como Baia do Van, no bairro Casca, onde o caso aconteceu, por volta das 5h. O autor do crime fugiu do local após ter deflagrado tiros contra Rian, que foi a óbito no local e teve o corpo removido horas depois por peritos do Instituto Médico Legal de Jequié. A PM informou que realiza buscas pelo autor, que já foi identificado.

