Proprietário de barraca na Feirinha do Joaquim Romão flagra furto e mata homem com paulada

Na noite de ontem (03), por volta das 23:00 horas, o proprietário de uma barraca flagrou um indivíduo furtando suas mercadorias. O mesmo se apoderou-se de um pedaço de madeira e agrediu o homem fisicamente. O homem caiu e ficou desacordado. Uma unidade do SAMU foi acionada ao local e ao chegar, constatou que o homem já estava sem vida.

A polícia militar chegou ao local e encaminhou o acusado de tirar a vida do homem, para o complexo policial. Preposto do DPT de Jequié, encaminharam o corpo da vítima para necropsia. As identidades do acusado e da vítima, não foram reveladas pela polícia.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários