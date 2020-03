Proprietário pede ajuda para encontrar carro furtado na porta da sua residência

Um automóvel modelo Uno Mille, de cor cinza, placa Mercosul JOB-6D37, ano 2002, foi furtado na madrugada desse sábado (7), em Ipiaú. O veículo estava estacionado na porta do proprietário, na Rua Anísio Melhor. Até as 23h de sexta-feira (6) o automóvel tinha sido visto no local. O furto só foi percebido na manhã deste sábado. O caso já foi registrado na delegacia. Esse tipo de carro tem sido alvo preferencial dos criminosos. Quem tiver informações sobre o paradeiro do veículo pode acionar a polícia local. Informações e foto: Giro Ipiaú

