Prorrogadas as inscrições para o Prêmio Cultura Viva Bahia 2020

A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA) prorroga as inscrições para o Prêmio Cultura Viva Bahia 2020 até às 23h59 do dia 16 de novembro, próxima segunda-feira. Voltado aos Pontos e Pontões de Cultura dos 27 territórios de identidade baianos, o prêmio continua com as inscrições online abertas, realizadas através do preenchimento do formulário disponível aqui

Conforme publicado em Diário Oficial nesta quarta-feira (11), o Prêmio Cultura Viva Bahia 2020 teve investimento ampliado para R$ 9.333.334,08 e contemplará, agora, 252 instituições e coletivos culturais com premiação no valor de R$ 37 mil, sendo ao menos nove premiados em cada um dos 27 territórios de identidade.

Com investimento de recursos oriundos da Lei Aldir Blanc através da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, o prêmio é um reconhecimento ao importante trabalho desenvolvido por associações e coletivos culturais em toda a Bahia.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários