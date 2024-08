Prorrogado para 31 de agosto o prazo de inscrições para o edital Comida no Prato

As organizações da sociedade civil, que trabalham com fornecimento de alimento nos municípios baianos, terão, até o dia 31 de agosto de 2024, para se inscreverem no segundo edital ‘Comida no Prato’, uma ação do Governo do Estado, executada via parceria entre a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural (SDR), e a Coordenação Geral de Ações Estratégicas de Combate à Fome – Programa Bahia sem Fome, vinculada à Casa Civil do Estado da Bahia.

A iniciativa, que deverá abranger mais de 400 municípios baianos, vai beneficiar 30 mil pessoas por dia, totalizando a distribuição de 3,3 milhões de refeições ao longo de 12 meses. O edital visa impulsionar a Rede de Equipamentos Integrados para o Combate à Fome no Estado da Bahia. Após processo de seleção, as organizações da sociedade civil assinarão um termo de colaboração com o Estado para apoiar cozinhas comunitárias e solidárias. Cada cozinha vai receber R$ 242 mil para atender 200 pessoas diariamente.

Foto: Feijão Almeida GOV/BA

Comentários no Facebook:

Comentários