Provas que medem IDEB serão aplicadas a partir do dia 8 de novembro em todas as redes de ensino

As escolas de todas as redes pública irão realizar, de 8 de novembro a 10 de dezembro, a prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), aplicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), para avaliar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Um dos pontos que são levados em consideração para este indicador é a participação de, no mínimo, 80% dos estudantes de cada escola.

O superintendente de Gestão da Informação Educacional da Secretaria da Educação do Estado, Rainer Guimarães, falou sobre a importância do envolvimento de todos os atores da Educação para garantir a participação dos estudantes nas avaliações. “Independentemente dos esforços empreendidos pelos gestores educacionais, o IDEB sempre é considerado como a grande vitrine para avaliar a educação. E é determinante a união de esforços do Estado e dos municípios, no regime de colaboração, para garantir a participação dos estudantes, de modo que o indicador de cada escola contribua para a somatória e o resultado final do IDEB”.

Orientações – A SEC também disponibilizou, no Portal da Educação (www.educacao.ba.gov.br), orientações para a preparação dos estudantes, dos professores e das equipes gestora e pedagógica para a realização da prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). As orientações são, por exemplo, sobre material necessário para o dia da aplicação, tempo da prova e preenchimento correto do cartão-resposta.

