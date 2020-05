Próxima Segunda – Feira começa a 5ª etapa de distribuição dos kits emergenciais em Jequié

Com as aulas suspensas, por conta da disseminação da Covid-19, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação, em parceria com o Conselho da Alimentação Escolar (CAE), conforme resolução do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), tem adotado medidas para preservar o direito de alimentação dos estudantes, frente a pandemia, com a distribuição dos kits de gêneros alimentícios que contém os itens que se referem a merenda dos alunos. Na segunda-feira, dia 25, terá início a 5ª etapa dos kits emergenciais para alunos matriculados no sistema municipal de ensino. A distribuição, nessa etapa, seguirá até sexta-feira, dia 30, segundo a programação. Foto: SECOM PMJ

