Próximos dias 27, 28 e 29 de Agosto terá o Simpósio de Futebol de Base no Centro de Cultura ACM em Jequié

As inscrições são gratuitas e limitadas, em função dos protocolos sanitários, podendo ser feitas até sexta-feira, às 11h, na Secretaria de Esporte e Lazer, localizada na Avenida Rio Branco, 1171, Centro, Telefone (73) 3527-1865 e, ainda, pelo link: bit.ly/simposiojequie

Com um grande número de desportistas, jogadores amadores e profissionais do esporte atuando em escolinhas de futebol e em associações sociais que estimulam o futebol amador, o município de Jequié vai receber, de 27 a 29 de agosto, no Centro de Cultura Antônio Carlos Magalhães, o, e que visa discutir, entre outros temas, a formação do atleta de futebol, sendo destinado aos técnicos de futebol em projetos sociais, clubes ou escolinhas, jornalistas, radialistas, coordenadores, gestores, profissionais e estudantes de educação física.