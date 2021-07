Público alvo da vacinação contra a Covid-19 em Jequié é ampliada para pessoas com idade de 39 anos

O público alvo para vacinação contra a Covid-19, foi ampliada para pessoas com idade igual ou superior a 39 anos. Vale salientar, que a primeira dose da vacina contra a Covid-19, continua sendo aplicada em frente ao estádio Waldomiro Borges, no Bairro Mandacaru, a partir das 08:00 horas, Central de Vacinação no colégio Paulo Freira na Avenida Cesar Borges, e no Colégio Professor Firmo Nunes na Avenida Lomanto Júnior.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários