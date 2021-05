Público alvo da vacinação contra Covid-19 em Jequié são pessoas com idade igual ou superior a 58 anos

Durante todo dia de hoje (29), a vacinação contra a Covid-19, será para o público com idade igual ou superior a 58 anos. Pessoas com essa faixa etária, devem se dirigir-se para um dos pontos de vacinação ou no sistema drive thru em frente ao estádio Waldomiro Borges, Mandacaru, ou em frente ao Terminal Aeroviário de Jequié. E pessoas com doenças crônicas, teve a faixa etária ampliada para 18 anos, e poderão se vacinar na Central de Vacinação no Colégio Estadual Paulo Freire (antigo Colégio Modelo) ou na Central de Vacinação no Colégio Estadual Professor Firmo Nunes (antigo Colégio da Polícia Militar).