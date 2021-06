Público alvo para vacinação contra a Covid-19 em Jequié é ampliado para 54 anos

A Prefeitura divulga o calendário de vacinação desta terça-feira, dia (01), e informa que foi ampliada a vacinação para pessoas com idade a partir de 54 anos. Como também, para Lactantes do 2º mês pós-parto até o 9º mês de amamentação. Lembrando que os locais para vacinação, continuam sendo nos locais já habituais. Sistema Drive Thru em frente ao estádio Waldomiro Borges, e no Terminal Aeroviário de Jequié. Já no colégio Professor Firmo, ( antigo CPM), pessoas com comorbidades e vacinação para primeira dose. Já no Colégio Paulo Freire na Avenida Cesar Borges, está acontecendo a vacinação para 2º dose da Coronovac.

