Público compareceu ao evento de Inauguração da Praça Gerson P Santana no Alto do Cemitério; ASSISTA

Público compareceu ao evento de Inauguração da Praça Gerson P Santana no Alto do Cemitério

Centenas de pessoas compareceram a inauguração da Praça Gerson, P Santana, no Alto do Cemitério na noite de ontem (24). No local que era um verdadeiro deposito de lixo e entulho, agora tem parque infantil, academia ao ar livre, uma nova iluminação e quiosque de alimentação. Além de autoridades políticas da cidade, compareceram também empresários e a sociedade em geral. A reportagem do Jequié Urgente esteve na inauguração e entrevistou o prefeito do município Zé Coca.

