Quadra de Esporte do Brinco de Ouro é entregue pela prefeitura de Jequié

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Esporte e Lazer, vem executando o projeto de requalificação de todas as quadras poliesportivas do município, como parte dos investimentos para melhoria e consolidação do esporte, de forma a contemplar crianças, jovens e adultos, moradores das comunidades contempladas. Nesta quinta-feira, 18, o prefeito de Jequié, Zé Cocá, fez a entrega das obras de recuperação de mais duas quadras poliesportivas, a do bairro São Judas Tadeu e a da localidade do brinco de Ouro, no Jequiezinho. Estiveram presentes, o secretário de Esporte e Lazer, Matheus Macedo, o Budega; o secretário de Infraestrutura, Lucindo Menezes; o secretário de Serviços Públicos, Helder Souza Santos; e a equipe técnica da Secretaria de Esporte e Lazer.

Esses dois equipamentos estiveram, durante muitos anos, esquecidos e abandonados, deixando de ser um local de lazer utilizado de forma plena pelos moradores e desportistas, tornando-se ultrapassados e, oferecendo muitas vezes, até riscos à vida dos frequentadores por conta do estado em que se encontravam. A realidade agora é outra! As quadras receberam um novo piso, sinalização das linhas de quadra, contando com a marcação de tênis em quadra, restauração do alambrado, instalação de novas traves e de tabelas para basquete, que não existiam, e a recuperação completa do sistema elétrico e de iluminação, que recebeu a complementação dos refletores em LED novos e, para concluir, foi executada toda a pintura dos equipamentos. Informações e Foto: SECOM/PMJ

