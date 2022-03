Quadra de Esportes do Loteamento Sol Nascente ganha novo piso de concreto” ASSISTA

Começou na manhã de ontem (24), a tão sonhada reforma da quadra de esporte do Loteamento Sol Nascente. A reforma começou com o novo piso de concreto colocado pela empresa contratada pela Prefeitura de Jequié. Em conversa com o Secretário de Esportes de Jequié, Matheus Budega, o mesmo informou para nossa reportagem, que a reforma ainda contempla o novo alambrado da referida quadra e que em breve os frequentadores do local, vão uma quadra de esportes totalmente reformada.

Várias modalidades de esportes são feitas na quadra de esportes do Loteamento Sol Nascente, as meninas do Baleado que jogam semanalmente, uma escolinha de futebol que é dirigida pelo desportista “Elho’, que já faz parte do Loteamento Sol Nascente a vários anos, além de alguns projetos da própria prefeitura que já passaram pelo local.

