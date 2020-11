Quadra de esportes fundos do Terminal Rodoviário de Jequié está abandonada.

Nossa equipe de reportagem esteve hoje (06), na quadra de esportes que fica nos fundos do terminal rodoviário de Jequié, e o que vimos foi um total desrespeito ao dinheiro público. A quadra está totalmente abandonada, o local que seria a quadra de areia, está com muito mato e lixo. O local é conhecido a nível nacional, não pela beleza, mais sim, pela dor de cabeça que da aos Jequieenses nessa época de chuva. O local fica inundado, onde pessoas andam em botes e chegam até a nadar no local.

Bem próximo a quadra, fica a EX VELA CULTURAL, que também retrata o abandono do bem público. Um local que era usado como vestiário para os jogadores, agora serve como ponto para usuários de drogas. Que a prefeitura, mande fazer uma limpeza geral no local e não deixe o lixo e o matagal tomar conta do local.

