Quanto custa a transferência de um imóvel no cartório?

A partir do momento em que decidimos pela compra de uma casa ou apartamento em Vitória da Conquista, temos em mente todo o processo burocrático que encaminhará o imóvel ao nosso nome, fazendo-o nossa propriedade. Afinal, mesmo que os moradores daquele determinado imóvel digam ao contrário, aos olhares da legislação brasileira, quem não registra, não é dono. Assim como em qualquer negócio de grande porte, geralmente os acordos selados antecedem uma assinatura de contrato, cujo objetivo é efetivar a negociação, de forma que ambas as partes envolvidas entrem em consenso.

E, quando nos referimos à uma residência, não é diferente. Em virtude do seu elevado valor monetário que, em aquisições de menos magnitude, não é praticado, a compra de um imóvel deve ser amplamente criteriosa e contar com profissionais conceituados na condução do negócio, uma vez que o preenchimento das lacunas dessa venda estão condicionadas aos detalhes contratuais, cláusulas e toda a burocracia existente, atribuindo grande responsabilidade ao comprador, ao vendedor e, especialmente, às imobiliárias, encarregadas de estabelecerem uma comunicação entre as duas frentes.

A burocracia e o seu desgaste observado para a transferência de um imóvel

No entanto, ainda há uma demanda no Brasil extremamente inclinada a se mudar, tamanho o anseio de inserir-se em áreas com elevada qualidade de vida e vastas opções para entretenimento, o que se tornou uma tendência na indústria imobiliária. A timidez do consumidor atrelada à crise econômica que, potencializada pela pandemia, parecia algo previsível, não foi identificada de forma tão acentuada pelo mercado, beneficiando a nossa economia e contribuindo para a geração de emprego.

Minimizando as pendências burocráticas que tanto retardam a concretização dos sonhos por um novo lar e priorizando o benefício de residir em um imóvel que, através da segurança, bem-estar e conforto, promovem satisfação ao seu morador, o cidadão que indica propensão em destinar recursos a essa aquisição precisar agir com racionalidade, a fim de selecionar modelos que melhor se adequem às suas necessidades e proporcionem boas experiências.

O avanço do setor de imóveis em meio à crise econômica

Em meio ao caos cujo cidadão tem que lidar relacionado à burocracia do negócio, é de suma importância que sejam procurados especialistas do ramo que, por meio de orientações e diretrizes, sempre indiquem o próximo passo ao consumidor. Desta maneira, as transferências de imóveis em Vitória da Conquista têm sido tão recorrentes no país, dada a segurança que o negócio transcorrerá quando respaldado por um profissional.

Em São Paulo, por exemplo, as transferências de imóveis efetuadas no ano passado impulsionaram-se de maneira surpreendente, representando um crescimento de 6% em relação à 2018 e retratando a credibilidade que o setor de imóveis apresenta ao cidadão.

O preço praticado para colocar um imóvel no seu nome

Porém, as transferências não se efetivam de um dia para a noite, já que sua concretização requer idas e vindas ao cartório e, sobretudo, o pagamento de um valor desvinculado ao preço do imóvel. Levando-se em conta os custos atrelados ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), o seguro e contrato com a Caixa Econômica Federal e o registro do imóvel, os valores que contemplam a transferência de uma casa à venda em Vitória da Conquista ao seu nome, através da sua matrícula, corresponde a 4,5% do preço que o imóvel é ofertado.

Para exemplificar, quando você adquire um imóvel cujo preço é de R$300 mil, o valor aplicado para registrar o imóvel em seu nome equivale a R$13.500,00. Sendo assim, o empreendimento torna-se sua propriedade tanto do seu ponto de vista, quanto da legislação.

Gostou deste artigo sobre Quanto custa a transferência de um imóvel no cartório? Não perca tempo e compartilhe-o em suas redes sociais!

Comentários no Facebook:

Comentários