Quarta de decisão no Waldomirão, Doce Mel e Astro decide vaga na final

Após uma maratona de jogos da primeira fase em um mês de competição, totalizando 7 jogos nas quartas e finais de semana, além da rotina de treinos e amistosos, a equipe do Doce Mel decidi a vaga na grande final contra a forte equipe do Astro pelo Campeonato Baiano de Futebol Feminino 2022, organizado pela (FBF) Federação Baiana de Futebol, a semifinal está marcada para quarta feira, as 15 horas, no Estádio Waldomiro Borges em Jequié, ingressos ao preço de 10 reais, o vencedor do jogo único, decide o título contra quem passa do outro confronto da dupla BAVI, ambas equipes fizerem grandes campanhas e deve proporcionar o grande jogo no Waldomirão, sonhando com o título e vaga no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2023 (Série A3)

