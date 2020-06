Quase 20.000 litros de cerveja são apreendidos pela PRF na BR-116

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.600 caixas de cerveja, transportadas de forma irregular. O flagrante foi registrado por volta das 17h25, no KM 544 da BR 116, trecho do município de Milagres, no Vale do Jiquiriçá.

Durante fiscalização rodoviária, os PRFs abordaram um veículo de carga, modelo Volvo/FH 460 6X2T, e iniciaram as verificações. No decorrer dos procedimentos, a equipe identificou que o motorista transportava uma carga que somava o total de 19.200 litros de cerveja.

No entanto, a nota fiscal apresentada pelo homem de 59 anos, possuía indícios de sonegação fiscal. O veículo e a mercadoria apreendida foram recolhidos ao pátio da PRF e estão à disposição da Secretaria de Fazenda Estadual (SEFAZ/BA) em Vitória da Conquista (BA) para adoção dos procedimentos cabíveis, o que incluí pagamento do imposto sonegado e multas. Informações e Foto: PRF

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários