Quase 50 pássaros silvestres são resgatados em situação de maus-tratos na BR 116 em Jequié

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou 49 pássaros na BR-116, em Jequié na tarde de sábado (18), no Km 677 da rodovia. As aves silvestres da espécie trinca-ferro estavam escondidas dentro de duas gaiolas no porta-malas de um Pálio EX. Durante a abordagem foram solicitados os documentos do condutor e dos passageiros. Em seguida, os agentes realizaram os procedimentos de fiscalização e após uma revista minuciosa no veículo foram encontradas os animais aprisionados em apenas duas gaiolas, ensejando total falta de cuidados e maus tratos, em ambiente escuro e sem ventilação. Dada às circunstâncias e após entrevista aos ocupantes do automóvel, o passageiro de 41 anos assumiu a responsabilidade pelo tráfico dos animais e disse não possuir autorização do órgão ambiental para criação e nem a guia de transporte. Informou ainda que os animais foram adquiridos na cidade de Volta Redonda (RJ). Por fim, afirmou que pretendia comercializar as aves em Feira de Santana. Cada exemplar seria vendido por 80 reais. Em seguida, foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência e o infrator que é natural de Resende (RJ) responderá na Justiça por crime contra o meio ambiente da Lei 9.605/98, com os agravantes previsto na normativa. Os pássaros foram encaminhados aos cuidados da Secretaria do Meio Ambiente local, onde serão triados, alimentados e tratados por profissionais. Passarão por um processo de reabilitação para voltarem à liberdade. Informações e Foto: PRF

