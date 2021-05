Quase 80 mil litros de cerveja transportados irregularmente foram apreendidos pela PRF em Jequié

Na Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 75.000 litros de cerveja transportadas com nota fiscal irregular. A ação foi registrada no KM 677 da BR 116, no município baiano de Jequié.

Os PRFs fiscalizavam no trecho, quando abordaram um veículo de carga para verificação e no decorrer dos procedimentos, identificaram que o motorista profissional transportava em sua carroceria 7.518 caixas, com 12 latas de 350ml cada.

Questionado, o homem inicialmente tentou ludibriar a equipe informando que se tratava de carga de sal, a qual não possuía nota fiscal de origem comprobatória. Posteriormente, após descoberta a fraude, ele relatou que estava transportando a carga de Natal(RN) para Curitiba(PR). Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada ao órgão fiscal competente para adoção das medidas cabíveis. Informações: PRF

