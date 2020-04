Quatro Elementos morrem em confronto com a Polícia Militar

Guarnições do 15° BPM receberam informações que um grupo de homens havia cometido um homicídio contra um indivíduo na cidade de Jussari e na mesma ação houve uma tentativa de homicídio contra a mãe da primeira vítima, que foi socorrida ao Hospital de Base de Itabuna, atingida por disparos de arma de fogo.

Guarnições Policiais Militares da 62° CIPM, ao tomar conhecimento do fato na sua área de atuação, também iniciaram buscas aos indivíduos. Posteriormente, chegaram informações que os homens suspeitos dos crimes estavam fugindo em direção a Itabuna, num veículo branco. De imediato, as Guarnições se dirigiram a entrada da cidade de Itabuna, quando avistaram seis indivíduos com as mesmas características dos autores do crime em Jussari.

Ao perceber a aproximação dos Policiais Militares, os homens passaram a deflagrar tiros contra os policiais. Após a troca de tiros, foi possível identificar quatro homens caídos ao solo.

De imediato foi prestado socorro ao Hospital de Base de Itabuna, onde os homens receberam os primeiros atendimentos médicos. Infelizmente, os homens acusados da série de crimes não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito, atestado pelo médico plantonista. Com o grupo, foram apreendidas quatro armas de fogo municiadas, munições deflagradas e uma espada do tipo “Samurai”. Informações e Foto: Vermelhinhoba

