Quatro moradores de Jequié são contemplados na Nota Premiada Bahia

A quinta-feira foi de muita sorte para quatro moradores da cidade de Jequié, contemplados no sorteio de março da Nota Premiada Bahia, divulgado hoje (23). A cidade do sudoeste foi a que obteve mais contemplados entre os municípios do interior, com quatro participantes conquistando R$ 10 mil cada. Ao todo, Jequié conta com 52 ganhadores desde o início da campanha.

Além dos jequieenses, 52 participantes da capital e outros 34 do interior irão receber R$ 10 mil cada. Já o prêmio de R$ 100 mil foi para um morador do bairro de Tancredo Neves, em Salvador. A lista completa com o nome de todos os ganhadores de março está disponível no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br em Sorteios/Relação de Ganhadores.

O resultado também pode ser conferido no Instagram da campanha (@notapremiadabahia) e nas redes sociais da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba): @sefazbahia no Instagram, @sefaz.govba no Facebook e @sefazbahia no Twitter.

Depois de Jequié, as cidades do interior com mais participantes contemplados neste sorteio são Camaçari, Ipiaú e Lauro de Freitas, com três sorteados cada, e Feira de Santana, Simões Filho, Santo Antônio de Jesus, Ilhéus e Dias D´Ávila, com dois contemplados cada uma. Outros 15 municípios tiveram um sorteado cada: Maetinga, Barra do Choça, Olindina, Ubaitaba, Santa Luz, Teixeira de Freitas, Central, Paulo Afonso, Pojuca, Itaparica, Morro do Chapéu, São Francisco do Conde, Seabra, Conceição do Jacuípe e Juazeiro.

A Nota Premiada conta atualmente com mais de 698 mil participantes inscritos. Desde fevereiro de 2018, os sorteios da campanha já premiaram 3.591 pessoas, das quais 2.214 moram na capital, 1.376 no interior e uma fora do estado.

