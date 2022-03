Quatro pessoas da mesma família morrem em grave acidente na BR 101

A cidade de Eunápolis amanheceu sob o impacto da morte do empresário Roberto Carlos Xavier Piccoli, 55 anos, da sua mulher, a também empresária Elvira Garcia Xavier Romeiro, 54, e mais duas pessoas da família, em um acidente na BR-101, a cerca de 12 quilômetros do distrito de Posto da Mata, município de Nova Viçosa, no Extremo Sul da Bahia. As quatro vítimas, segundo a polícia, estavam em um carro modelo Jeep Compass, conduzido por Roberto, que saiu da pista e capotou em uma ribanceira de 40 metros, por volta das 6h30 de ontem (06).

Além de Roberto e Elvira, também morreram na tragédia a empresária Cleuza Garcia Gomes, 61 anos, irmã de Elvira, e o genro do casal, Gabriel Soares Barcelos, 23 anos. O local onde o carro caiu é de difícil acesso, o que dificultou o socorro e remoção dos corpos, que ficaram presos nas ferragens e foram encaminhados para o Instituto Médico Legal, em Teixeira de Freitas. ”Todos morreram no local”.

Segundo amigos e familiares, o grupo saiu de Eunápolis com destino a Linhares, no Espírito Santo, onde participaria da festa de formatura da filha de Roberto e Elvira. O acidente ocorreu a cerca de 190 quilômetros de Eunápolis. Roberto e Elvira atuavam há mais de 30 anos no comércio de Eunápolis, no setor de móveis e decorações. Atualmente, eles estavam à frente das empresas Stylus Moveis, Rimo e Decorart. Cleuza Garcia também era comerciante e trabalhava com o marido, Maurício Gomes, na loja Só Colchões, em Eunápolis. Informações E Foto: site Radar 64

