Queijo Baiano certificado pelo SIM é premiado no Mundial do Queijo na França

A agricultura familiar baiana continua sendo destaque por onde passa. Desta vez, a Fazenda Licurizal, em Santanópolis, garantiu a primeira medalha internacional para um queijo artesanal baiano. O queijo Coração de Massapê recebeu medalha de bronze no Mundial do Queijo de Tours, realizado na França.

A premiação só foi possível porque o produto passou pela certificação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), uma parceria entre Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) e o Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável Portal do Sertão.

O SIM é um serviço de inspeção obrigatório que viabilizou a comercialização dos queijos artesanais da Fazenda Licurizal nos 17 municípios participantes do consórcio e também foi necessário para a participação do queijo em concursos, como o realizado na França.

O premiado queijo Coração de Massapê é produzido por João Campos, que tem orgulho de ser da terceira geração de queijeiros da sua família. Ele comenta a satisfação de ser o primeiro certificado da família. “A importância da certificação é gigantesca porque eu sou a primeira unidade certificada pelo consórcio e porque abre muitas portas para que a Bahia possa se tornar referência no setor. Essa é a primeira premiação de um queijo baiano em um concurso fora do Brasil, provando que a Bahia também tem qualidade e tradição queijeira”, comemorou Campos.

O produtor lembra como o processo de inspeção dos técnicos do consórcio para o SIM foi importante para a qualificação da sua unidade. “Foi necessário fazer algumas adequações na minha queijaria para obter o selo, como a utilização de estruturas inox, colocação de telas, mais janelas, respeito ao fluxo para evitar a contaminação cruzada. Essas intervenções foram necessárias para garantir o controle, a inocuidade e a qualidade do produto”, ressaltou.

Com 130 agroindústrias certificadas e 724 produtos com o SIM, a Bahia, cada dia mais, garante a segurança alimentar e sanitária para a comercialização de produtos de origem animal, como carne, leite, ovos, mel e pescados.

O diretor-presidente da CAR, Jeandro Ribeiro, destaca a parceria com os consórcios públicos intermunicipais. “Garantir a inspeção sanitária e a comercialização dos produtos é fundamental para avançarmos com o desenvolvimento rural sustentável dos municípios baianos, garantindo emprego e renda para milhares de famílias. A estratégia do SIM com os consórcios é uma estratégia acertada proposta pelo Governo do Estado e vamos continuar com essa força-tarefa para garantir cada vez mais certificações pela Bahia, resultando em prêmios como esse”.

Além do premiado queijo, receberam duas medalhas de bronze no Mundial do Queijo na França os iogurtes de licuri e umbu da Morrinhos Artesanais, do município baiano de Tanquinho. Informações e Foto: ASCOM/CAR

