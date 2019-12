Quem é melhor, Flamengo ou Liverpool? A resposta saberemos hoje às 14h30

Por sua vez, o uruguaio é o maior garçom do futebol brasileiro este ano com 19 assistências, sendo 15 delas para seus dois companheiros de ataque. Bruno Henrique também foi bastante solidário e serviu outros jogadores do time 16 vezes , enquanto Gabigol soma 11 passes para gol.

No Liverpool, foram 124 gols somando os seis meses finais da última temporada europeia e o primeiro semestre da atual. Deste número, seu trio foi responsável diretamente por 81, o que equivale a 65,3% da produtividade dos Reds . O senegalês Sadio Mané é o artilheiro do time em 2019 com 30 bolas na rede, seguido de perto pelo egípcio Mohamed Salah, que marcou 24.

Herói da semifinal do Mundial contra o Monterrey, do México, o brasileiro Roberto Firmino tem o mesmo número de assistências e bolas na redes no ano, sendo o garçom do trio com 12 passes para gol. Salah também se destaca no quesito, tendo servido 10 vezes os companheiros, contra sete de Mané.

Se por um lado o Flamengo conta com um trio em melhor momento, por outro os números mostram que o Rubro-Negro é mais dependente de Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta do que o Liverpool de seu tridente. Em 55 jogos no ano, o clube inglês estufou as redes 43 vezes com outros jogadores do elenco, sem a participação de Salah, Mané e Firmino.